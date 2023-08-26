رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا

السبت، 26 أغسطس 2023 - 19:55

كتب : حسام أحمد

جاكسون موليكا

كشف أحمد نور تشيبي رئيس نادي بيشكتاش التركي المطالب المالية لبيع لاعبه جاكسون موليكا.

وارتبط اسم المهاجم الكونغولي بالانتقال للأهلي مجددا عبر عدة تقارير بعدما أعلن البرازيلي جوستافو سوزا عدم إتمام انتقاله للأهلي.

وقال أحمد نور تشيبي رئيس نادي بيشكتاش لـ FilGoal.com: "منفتحون للتفاوض حول بيع جاكسون موليكا".

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وأضاف "المقابل المادي المطلوب؟ 10 ملايين يورو للموافقة على رحيله".

وكان الأهلى جمّد مفاوضاته مع بيشكتاش في أبريل الماضي بسبب مغالاة النادي التركي في مطالبة المادية.

Transfert : Jackson muleka ,besiktas reçoit une offre de 3,5 millions pour le congolais - Sport RDC

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي التركي طلب في البداية الحصول على 7 ملايين يورو وخفض الرقم حتى وصل لـ5 مليون و300 ألف يورو.

في المقابل فإن عرض الأهلي وصل لـ3 مليون و700 ألف يورو فقط، وهو ما حال في النهاية عن إتمام المفاوضات.

موليكا (23 عامًا) انضم إلى بشكتاش الصيف الماضي قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي.

وخاض موليكا الموسم الجاري 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي.

Jackson Muleka «choqué» par les doutes émis sur son âge sur le plateau de La Tribune - Le Soir

وسبق لـ موليكا التألق في صفوف مازيمبي بين 2017 و2020، قبل أن يشد الرحال نحو أوروبا من بوابة ستاندر دو لييج.

ولعب موليكا معارا إلى قاسم باشا التركي في الموسم الماضي، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب التركية رفقة بشكتاش.

ويمتلك موليكا 15 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

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