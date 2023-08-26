الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة

يقترب فريق الاتحاد السعودي من حسم ملف المدافع الأجنبي، ولكن تبقى أمامه عقبة إخلاء مقعد لأجنبي في القائمة.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن العميد ينوي إسقاط اسم البرازيلي رومارينهو وتسجيل المدافع الأجنبي الجديد بدلاً منه في القائمة النهائية.

ولا يؤثر ذلك بشكل مباشر على موقف أحمد حجازي مدافع الاتحاد الذي يغيب بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وتحدث حجازي لـFilGoal.com يوم الجمعة 18 أغسطس قائلا: "‏لا صحة لكل الأخبار المنشورة عن بدء المفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن فسخ تعاقدي سواء من طرف النادي أو من طرفي".

وأضاف "‏لم تجمعني أي جلسات مع الإدارة في الفترة الحالية بشأن رحيلي عن الفريق خاصة مع قرار الاتحاد السعودي بالسماح للأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب بعدد غير محدود".

وشدد مدافع منتخب مصر "‏لم أناقش أي أمور خاصة بمخالصات مادية مع إدارة الاتحاد، وليس لدي مانع في أي قرار يرى النادي أنه في مصلحته".

وأتم حجازي حديثه قائلا: "‏ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأؤكد على احترامي للنادي واعتزازي وارتباطي بجماهيره ومجلس إدارته".

فيما أشارت عدة تقارير صحفية لاستمرار حجازي مع الفريق، مع رفع اسمه مؤقتا من قائمة الفريق لحين اكتمال تعافيه.

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

من هو المدافع الجديد؟

بينما لا تزال الأنباء مستمرة عن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، ذكرت الكاس قبل أيام أن اتحاد جدة اتفق بشكل مبدئي مع بالميراس البرازيلي بشأن قائده الباراجواياني جوستافو جوميز.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد سيكثف مفاوضاته مع بالميراس لضم جوستافو بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وسبق لجوميز اللعب بقميص ميلان وانضم لصفوف بالميراس في صيف 2018.

وخاض جوميز 253 مباراة مع بالميراس وسجل 32 هدفا وصنع 7 آخرين.

جوميز صاحب الـ 30 عاما كان ضمن اهتمامات النصر خلال هذا الصيف ولكن لم يتم التوصل على اتفاق.

واتجه النصر للتعاقد مع أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي لحل أزمته الدفاعية.

في المقابل فشل الاتحاد في صراعه مع الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي مدافع الشباب المنضم حديثا للزعيم.

ويسعى الاتحاد لحسم 3 صفقات جديدة خلال هذا الصيف في مراكز: حراسة المرمى وقلب الدفاع والجناح.

وتعاقد الاتحاد خلال هذا الصيف مع كل من: كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجواو فيليبي جوتا وصالح العمري.