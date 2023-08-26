بروتوكول تعاون بين الاتحاد السكندرى ونادي زينيت الروسى.. ومباراة ودية منتظرة

السبت، 26 أغسطس 2023 - 19:07

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

وقع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى برتوكول تعاون مشترك مع نادى زينيت الروسي يتضمن كافة أوجه التعاون بين الناديين.

ويُعد نادى زينيت الروسي أحد أكبر الأندية الروسية و تأسس عام 1925 وسبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وبحسب بيان النادي السكندري، من خلال المباحثات التي بدأت بين مجلس إدارة الناديين وجدت الرغبة فى إجراء تعاون مشترك بين الناديين الساحليين، حيث يقع نادى زينيت في مدينة سانت بطرسبرغ الساحلية.

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وتم التواصل والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن عديد من الملفات الهامة لأوجه التعاون ومن ضمنها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادى، والتحضير لإقامة مباراة ودية بين الفريقين وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من كافة التفاصيل و الترتيبات الخاصة بهذه المباراة.

وكذلك سيتم دعوة عدد من المدربين والإداريين من فرق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للتواجد بنادى زينيت للمعايشة و التعرف على أحدث نظم التدريب و الإدارة الرياضية وإعداد الفرق.

وناقش الناديين بعض الملفات و التي تتضمن مقترحات لتعظيم سُبل تنمية المواد الخاصة بالنادى، وتزويد فريق السيدات الذى يؤسسه الاتحاد بالخبرات اللازمة من زينيت.

وستكون أولى خطوات تفعيل هذا البروتوكول إقامة مباراة ودية بين فريق الشباب بالناديين يوم الجمعة 8 سبتمبر القادم بملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة، بدون حضور جماهيري.

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