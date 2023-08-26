لأجل السوبر الإفريقي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإعفاء الدوليين من ﻿معسكر منتخب مصر

السبت، 26 أغسطس 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل.

وجاء ما أورده الأهلي عبر صفحاته الرسمية كالتالي:

بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الإفريقي، أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أنه:

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نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل والحمد لله رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية..

لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بـألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عــام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الإفريقي في السعودية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

وسيتم الإعلان عن مواعيد طرح التذاكر وانطلاق المباراة في وقت لاحق.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق من مصدر من كاف إقامة المباراة في مدينة الطائف في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وكان كاف وقع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مذكرة تفاهم في وقت سابق مدتها خمس سنوات تهدف لاستضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي، فيما توج اتحاد العاصمة بالكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

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