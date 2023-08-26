تحديد ودية بيراميدز الأولى خلال معسكره في تركيا

السبت، 26 أغسطس 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

معسكر بيراميدز في تركيا

حدد بيراميدز أول مبارياته الودية في معسكره الذي يقام بمدينة أنطاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وسيلتقي بيراميدز مع ليماسول القبرصي، وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ماكو ستيديوم.

ويخوض بيراميدز معسكره في مدينة أنطاليا التركية تحضيرا للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

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وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 4 مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام 29 و31 أغسطس و2 و6 سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم 7 سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديد وهم محمد رضا "بوبو" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

في الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

في الهجوم: دودو الجباس - فيستون مايلي - فخري لاكاي

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