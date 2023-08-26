تحديد ودية بيراميدز الأولى خلال معسكره في تركيا

حدد بيراميدز أول مبارياته الودية في معسكره الذي يقام بمدينة أنطاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وسيلتقي بيراميدز مع ليماسول القبرصي، وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ماكو ستيديوم.

ويخوض بيراميدز معسكره في مدينة أنطاليا التركية تحضيرا للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 4 مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام 29 و31 أغسطس و2 و6 سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم 7 سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديد وهم محمد رضا "بوبو" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

وجاءت القائمة كالتالي: