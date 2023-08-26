استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس.. فيتوريا يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن موعد إعلان قائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر توقف شهر سبتمبر الدولي.

وأعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن فيتوريا سيعلن القائمة في مؤتمر ظهر يوم الثلاثاء المقبل 29 أغسطس.

ويعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية من ظهر اليوم ذاته، بمقر اتحاد الكرة للحديث عن تفاصيل المعسكر.

وينطلق المعسكر يوم 4 سبتمبر، ويختتم في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب مصر مباراتين على هامش التوقف الدولي، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2024).

وتعد المباراة تحصيل حاصل للفراعنة بعد حسم التأهل بصدارة المجموعة التي تضم أيضا غينيا ومالاوي.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

أما المباراة الثانية فستكون ودية أمام منتخب تونس، وتقام في القاهرة يوم 12 سبتمبر.

وسبق لفيتوريا وأن أعلن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس.

وشهدت القائمة انضمام محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمنتقل مؤخرا إلى الخليج السعودي.

كذلك انضم طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري.

واستمر ظهور أحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي، وعاد سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي للانضمام لقائمة منتخب مصر.

وجاءت قائمة المحترفين الأولية كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

تريزيجيه – طرابزون التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

طارق حامد – اتحاد جدة السعودي

محمد شريف – الخليج السعودي

أحمد حمدي – مونتريال الكندي

سام مرسي – إبسويتش تاون