والد عمرو وردة يكشف لـ في الجول حقيقة مرضه ووجهته القادمة بعد فسخ عقد الرجاء

علق مدحت وردة نجم كرة السلة المصرية ووالد لاعب الكرة عمرو وردة على ما تردد مؤخرا بسبب معاناة نجله من ظروف صحية تسببت بفسخ عقده مع الرجاء المغربي.

عمرو وردة النادي : لاعب حر

وقال مدحت وردة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة لما تردد عن معاناة عمرو وردة من ظروف مرضية تسببت برحيله عن الرجاء".

وأضاف "مشكلة نفسية كانت سبب طلب اللاعب لفسخ عقده مع النادي المغربي".

وأوضح "عمرو وردة أتاه عرضان من إيران وقبرص، ولكنه فضل العودة إلى الأخيرة مرة أخرى".

واختتم "حاليا اللاعب على متن طائرة متجهة إلى قبرص تمهيدا للانتقال إلى ناديه الجديد".

وأعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس.

الرجاء كان قد أعلن يوم 12 أغسطس الجاري ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تم فسخ الارتباط بين النادي و اللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الأخير لأسباب نفسية و شخصية".

وتابع "في هذا الصدد و حماية المصالح النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه من اجل تسريحه دون متابعة قانونية".

وكشف موقع "هسبورت" المغربي في وقت سابق أن سبب فسخ التعاقد يرجع إلى إصرار وردة على مغادرة النادي لعجزه في التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن "وردة" اجتمع بمسؤولي الرجاء الرياضي، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.