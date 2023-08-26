غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى ضد فيوتشر بسبب مستحقات هشام عادل

أعلن غزل المحلة تقدمه بشكوى لدى اتحاد الكرة لعدم حصوله على 50% من قيمة انتقال هشام عادل الصيف الماضي.

وأوضح المحلة في شكواه أن انتقال هشام عادل بلغت قيمته 8 ملايين جنيه تدفع على أقساط بواقع مليوني جنيه بعد أربعة أيام من تسلم الاستغناء الخاص باللاعب.

هذا بالإضافة لأربعة ملايين جنيه في اليوم الأول من كل شهر بداية من نوفمبر 2022 حتى أبريل 2023.

وأوضح غزل المحلة أنه حتى الآن لم يتسلم سوى أربعة ملايين جنيه وفشل في الوصول لحل ودي.

وبناء عليه طلب المحلة من اتحاد الكرة مساعدته للحصول على مستحقاته أو عدم إعطاء التراخيص لفيوتشر للمشاركة في البطولات الإفريقية لحين السداد.

وجاء بيان المحلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:

يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استيائه من بعض الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التهاون فى الحصول على المستحقات المالية لانتقال هشام عادل لاعب الفريق السابق و الذى أنتقل الى فريق فيوتشر مطلع الموسم الماضى مقابل مبلغ قدره ثمانية ملايين جنية، وذلك ضمن حملة ممنهجة للتقليل من عمل المجلس وتشويه صورته أمام الراى العام .

ونجح مجلس الإدارة فى الحصول على 50 % من مستحقاته لدى نادى فيوتشر بالطرق الودية، وهو أمر لم تستطيع بعض الأندية الاخرى التى لديها مستحقات متاخرة لدى نفس النادى فعله حتى الآن.

وعندما توقفت الحلول الودية قمنا بتقديم شكوي رسمية لاتحاد المصرى لكرة القدم حفاظا علي حق النادي بتاريخ 29 / 7 / 2023 ، ويطالب مجلس الإدارة من السادة الصحفيين ومسئولي الصفحات تحري الدقة والمصداقية فى نقل الاخبار ثم الرجوع الي المركز الاعلامى للنادى للاستفسار لاننا ليس لدينا مانخفيه عن الراي العام.