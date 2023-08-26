خبر في الجول – المصري يطلب ضم ستيفاني عزيز كي من يانج أفريكانز

المصري يكشف لـ في الجول سبب تعثر انضمام كاجالي درامي

مصدر من الزمالك لـ في الجول: عبد الله جمعة يقترب من البقاء

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حازم إمام يرد على سبب عدم تفكيره في رئاسة الزمالك

حازم إمام: هذا سبب رفض فيتوريا مواجهة منتخبات آسيوية.. والأندية ترفض المقترحات لحل الأزمة المقبلة

"قفة" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

خبر في الجول – الجونة يتمم اتفاقه مع مدافع إيسترن كومباني

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