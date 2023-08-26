خبر في الجول – المصري يطلب ضم ستيفاني عزيز كي من يانج أفريكانز

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:30

كتب : عمرو نبيل

ستيفاني عزيز كي

طلب النادي المصري التعاقد مع البوركينابي ستيفاني عزيز كي لاعب يانج أفريكانز.

وظهر عزيز كي بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم مع الفريق التنزاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري أرسل خطابا رسميا ليانج أفريكانز يطلب التعاقد مع ستيفاني عزيز كي.

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وينتظر المصري تحديد يانج أفريكانز مطالبه المادية للتخلي عن صانع ألعابه خلال هذا الصيف.

صاحب الـ27 عاما لعب 17 مباراة مع يانج أفريكانز وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

وقاد عزيزي يانج أفريكانجز لوصافة النسخة الماضية من البطولة الكونفيدرالية بعد خسارة المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

المصري يانج أفريكانز
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