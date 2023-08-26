من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا

أعلن أهلي جدة اليوم السبت رسميا انضمام جابري فيجا من سيلتا فيجو.

اللاعب الإسباني صاحب الـ21 عاما بدأ مسيرته في سيلتا فيجو حتى وصل إلى تمثيل الفريق الأول.

وفعل أهلي جدة الشرط الجزائي في تعاقد لاعب خط الوسط مع سيلتا فيجو والبالغ قيمته 40 مليون يورو.

وسيمتد تعاقد اللاعب الإسباني مع الأهلي حتى عام 2026.

وخاض فيجا مع سيلتا فيجو 56 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع أربعة آخرين.

وكان فيجا هدفا للعديد من الأندية الأوروبية أبرزهم نابولي وليفربول وتشيلسي خلال الصيف الجاري.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة متصدر الدوري السعودي بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات بالتساوي مع اتحاد جدة 12 صفقة.

وضم الأهلي كل من بسام الحريجي وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي وسميحان النابت وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وميريح ديميرال وآلان سانت ماكسيمان وروجر إيبانيز ورياض محرز.