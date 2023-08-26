من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

جابري فييجا - سيلتا فيجو

أعلن أهلي جدة اليوم السبت رسميا انضمام جابري فيجا من سيلتا فيجو.

اللاعب الإسباني صاحب الـ21 عاما بدأ مسيرته في سيلتا فيجو حتى وصل إلى تمثيل الفريق الأول.

وفعل أهلي جدة الشرط الجزائي في تعاقد لاعب خط الوسط مع سيلتا فيجو والبالغ قيمته 40 مليون يورو.

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وسيمتد تعاقد اللاعب الإسباني مع الأهلي حتى عام 2026.

وخاض فيجا مع سيلتا فيجو 56 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع أربعة آخرين.

وكان فيجا هدفا للعديد من الأندية الأوروبية أبرزهم نابولي وليفربول وتشيلسي خلال الصيف الجاري.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة متصدر الدوري السعودي بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات بالتساوي مع اتحاد جدة 12 صفقة.

وضم الأهلي كل من بسام الحريجي وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي وسميحان النابت وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وميريح ديميرال وآلان سانت ماكسيمان وروجر إيبانيز ورياض محرز.

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