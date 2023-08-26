مصدر من الزمالك لـ في الجول: عبد الله جمعة يقترب من البقاء

السبت، 26 أغسطس 2023 - 14:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله جمعة

اقترب عبد الله جمعة من الاستمرار ضمن صفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "عبد الله جمعة اقترب من البقاء بصفوف النادي بعدما تراجع أوسوريو عن قرار رحيله".

وأضاف "مدرب الفريق عقد جلسة مع اللاعب الذي تعهد بالالتزام والظهور بمستوى مختلف في الموسم المقبل".

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وغاب عبد الله جمعة عن مشاركة الزمالك في البطولة العربية للأندية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وشارك عبد الله جمعة خلال الموسم المنصرم مع الزمالك خلال 9 مباريات فقط وصنع هدفين.

وغاب جمعة عن معظم مباريات الزمالك خلال الموسم المنصرم بسبب الإصابة.

وكان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك قد استقر على مكان وموعد إقامة معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com استقر أوسوريو على إقامة معسكر الزمالك في القاهرة في مدينة 6 أكتوبر.

وسينطلق المعسكر بعد أيام قليلة من بداية فترة الإعداد يوم 1 سبتمبر المقبل وتحديدا يوم 4 من الشهر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

واحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، والخسارة أمام الشباب السعودي 1-0، والتعادل مع النصر السعودي 1-1.

وعلى المستوى المحلي احتل الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.

الزمالك عبد الله جمعة
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