الإيراني أزمون معارا من ليفركوزن إلى روما

أتم نادي روما إجراءات التعاقد مع الإيراني سردار أزمون معارا من باير ليفركوزن.

وأعلن روما تعاقده مع أزمون حتى صيف 2024 مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال أزمون عبر موقع ناديه الجديد: "من الصعب وصف المشاعر التي أشعر بها، لقد وصلت إلى أحد أعرق الأندية على الساحة الدولية وسيكون حلما أن أتمكن من الفوز بلقب بقميص روما".

وأضاف"في العام الماضي تمكنت من اللعب في الأولمبيكو ويمكنني القول إنني لم أر في مسيرتي مثل هذا المشجعين المتحمسين. الآن لا أطيق الانتظار حتى أتمكن من القتال من أجلهم ومن أجل الأهداف التي أمامنا".

وارتدى سردار أزمون قمصان أندية روبن كازان وروستوف وزينيت بالدوري الروسي، وباير ليفركوزن الألماني.

وسجل أزمون 115 هدفا وقدم 48 تمريرة حاسمة في 316 مباراة مع جميع الأندية التي مثلها.

وعلى المستوى الدولي لعب أزمون في كأس العالم مرتين (2018-2022) وسجل 45 هدفا وصنع 9 في 71 مباراة دولية.

وفاز صاحب الـ 28 عاما بالدوري الروسي 4 مرات وكأس روسيا (مرة) وكأس السوبر الروسي مرتين.

هداف الدوري الروسي في موسم 2019-2020، وتم التصويت له كأفضل لاعب في روسيا عام 2021.