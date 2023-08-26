عام واحد يكفي.. إنتر يعلن عودة أليكسيس سانشيز

السبت، 26 أغسطس 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

عاد أليكسيس سانشيز لصفوف إنتر ميلان خلال هذا الصيف بعد تجربة فرنسية بقميص مارسيليا.

وانتهى تعاقد سانشيز مع مارسيليا بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن إنتر ميلان تعاقده مع سانشيز حتى صيف 2024 في صفة انتقال حر.

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اللاعب صاحب الـ34 عاما سبق وارتدى قميص إنتر من عام 2020 إلى 2022.

ورحل سانشيز عن إنتر الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده وانضم إلى مارسيليا بعقد لعام واحد.

وخاض اللاعب التشيلي مع إنتر 109 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وتوج سانشيز مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في 2021 وكأس إيطاليا في 2022 وكذلك كأس السوبر الإيطالي.

وسبق أن ارتدى سانشيز قمصان أندية: أودينيزي وبرشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ومارسيليا.

إنتر ميلان أليكسس سانشيز
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