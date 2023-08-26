ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح
السبت، 26 أغسطس 2023 - 12:56
كتب : FilGoal
يرى ساديو ماني نجم النصر السعودي أن فريقه ظهر بوجه الحقيقي خلال مواجهة الفتح.
ساديو ماني
النادي : النصر
وصب النصر غضبه على الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وعوض أول خسارتين له في المسابقة بالفوز على الفتح بنتيجة 5-0.
وقال ماني في المنطقة الإعلامية عقب مباراة الفتح: "حقننا فوزا هاما بعد خسارة أول مباراتين. الأداء كان جيدا وسجلنا 5 أهداف، لقد ظهر الفريق بوجهه الحقيقي في المباراة".
وأضاف "سعيد جدا بتسجيل هدفين ورفع رصيدي إلى 3 أهداف في الدوري، وكذلك تسجيل رونالدو هاتريك، وإذا استمرينا بهذا النسق سنصعد سويا مع الفريق".
سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (3) وساديو ماني (2).
وأصبح النصر ثالث فريق يصل لـ 100 فوز خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهلال 135 والاتحاد 101.
ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 8 نقاط في المركز الثامن.
video:1 خماسية نصراوية في الأحساء 🏟
️هاتريك رونالدو ⚽⚽⚽
ثنائية ماني ⚽️⚽️
📺شاهد أهداف المباراة⤵️#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/XlteFEg2hr
خماسية نصراوية في الأحساء 🏟