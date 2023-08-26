ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح

يرى ساديو ماني نجم النصر السعودي أن فريقه ظهر بوجه الحقيقي خلال مواجهة الفتح.

وصب النصر غضبه على الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وعوض أول خسارتين له في المسابقة بالفوز على الفتح بنتيجة 5-0.

وقال ماني في المنطقة الإعلامية عقب مباراة الفتح: "حقننا فوزا هاما بعد خسارة أول مباراتين. الأداء كان جيدا وسجلنا 5 أهداف، لقد ظهر الفريق بوجهه الحقيقي في المباراة".

وأضاف "سعيد جدا بتسجيل هدفين ورفع رصيدي إلى 3 أهداف في الدوري، وكذلك تسجيل رونالدو هاتريك، وإذا استمرينا بهذا النسق سنصعد سويا مع الفريق".

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (3) وساديو ماني (2).

وأصبح النصر ثالث فريق يصل لـ 100 فوز خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهلال 135 والاتحاد 101.

ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 8 نقاط في المركز الثامن.