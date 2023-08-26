أنشيلوتي: تعاقدات بعد إصابة فينيسيوس؟ نسجل الأهداف بدونه وبدون بنزيمة

استبعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إمكانية ضم لاعبين جدد لصفوف فريقه عقب إصابة فينيسيوس جونيور.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو أمس الجمعة في ثالث جولات الدوري الإسباني بهدف دون رد سجيله جود بيلينجام.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة قائلا: "المزيد من التعاقدات بعد إصابة فينيسيوس؟ يبدو أن لدينا فريق متكامل في الهجوم".

وواصل "الأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نسجل الأهداف بدون تواجد فينيسيوس وبدون كريم بنزيمة".

وأردف "أراد فيني الاستمرار لكننا فضلنا تغييره، لن يلعب المباراة المقبلة ضد خيتافي وأعتقد أنه سيعود بعد التوقف الدولي المقبل، لكنني أؤكد أن الإصابة ليست خطيرة".

وعن هل يعاني بيلينجام من إصابة أجاب "لا هو بخير".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بتسع نقاط.