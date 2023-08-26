حازم إمام يرد على سبب عدم تفكيره في رئاسة الزمالك

لماذا لم يفكر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق في الترشح لرئاسة النادي الأبيض؟ وما هي الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه ناديه حاليا؟

أجاب حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "حل أزمة الزمالك؟ الحل هو تضافر الجهود من أجل الزمالك أعرف أن محبين للنادي يجمعون مبلغ غرامة شيكابالا".

وشدد "هناك الكثير من الأشخاص يريدون مساعدة النادي وأرى أن الأمور مبشرة وخلال أسبوع ستتضح الأمور".

وأكمل "من السهل كتابة ما أقوم به يوميا لست ذلك النوع من الأشخاص، نحن في فترة الكل يهاجم وبعد فترة الكل سيعرف ولا يجب مع كل شيء أن أقول إنني فعلت شيء ما أشعر أن هذا الحديث تجاري".

وشدد مجددا "لا أحتاج أن أقول لأحد إنني زمالكاوي أو ماذا أفعل للزمالك".

وبسؤاله هل لا يفكر في رئاسة الزمالك أجاب "شرف كبير جدا لأي شخص".

واستدرك "ولكن هل أنا قادر أن أكون رئيس الزمالك أم مجرد واجهة وأشعر بالسعادة بسبب المنصب، الأمر ليس فنيا لو يتعلق بالكرة هذا في الدم ولكن هناك أمور أخرى اقتصادية تحتاج لناس يصطفون سويا وهي مسألة قدرات".

وأتم "هل أستطيع القيام بتلك الأمور حاليا؟ ثم أتواجد وأساهم في إغراق النادي ومن ثم أتعرض للهجوم، حسابات ذلك المنصب صعبة حاليا، لكن مستقبلا كل شيء سيعود طبيعي".