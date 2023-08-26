حازم إمام: هذا سبب رفض فيتوريا مواجهة منتخبات آسيوية.. والأندية ترفض المقترحات لحل الأزمة المقبلة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر سبب رفض المدير الفني للفراعنة روي فيتوريا مواجهة منتخبات آسيوية في التوقفات الدولية المقبلة.

وتحدث حازم إمام لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "سندخل في معسكر 4 أو 5 سبتمبر المقبل والمباراة ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر ثم سنواجه تونس وديا وهو منتخب من الفئة الأولى في إفريقيا، وسنخوض المباراتين في ملعب الدفاع الجوي".

وعن مواجهة الجزائر وديا في شهر أكتوبر المقبل قال: "نعمل على التجهيز للمستقبل نحاول خوض وديتين في أكتوبر ومباراة ضد الفئة الأولى في إفريقيا ومباراة أخرى أقل منها ونحن ليس لدينا أي ارتباطات رسمية في أكتوبر ومدرب المنتخب روي فيتوريا يريد خوض وديتين استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026".

وأردف "جاءت لنا عدة عروض من منتخبات آسيوية بعيدة عنا لكن فيتوريا كان يرغب في خوض وديات ضد منتخبات إفريقيا استعدادا لكأس الأمم وتصفيات كأس العالم وفي الفترة المقبلة سنرى لاعبين صغار في السن أو جداد ينضموا للمنتخب لأول مرة".

وعن انتهاء معسكر الأهلي في النمسا في 6 سبتمبر المقبل وتعارضه مع معسكر المنتخب كشف " فيتوريا تحدث مع مارسيل كولر مدرب الأهلي ونسقا كل شيء سويا بشأن موعد انضمام لاعبي الفريق للمنتخب".

الأندية التي تسبب الأزمات

وعن ازدحام جدول الموسم المقبل بسبب إقامة العديد من البطولات مثل كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي والكونفدرالية مع البطولات المحلية قال حازم إمام: "الأمر صعب جدا لكن الدوري المصري الآن مسؤولية رابطة الأندية".

واستدرك "لكن وجهة نظري وتحدثت مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أننا يجب البحث عن حلول مختلفة للموسم المقبل مثل إقامة دوري من دور واحد ثم 8 فرق لإقامة دورة تحديد البطل ونصل لـ24 جولة وهذا أقل بـ9 أسابيع من الموسم الاعتيادي".

وأردف "هذا يسهل من وجود فريق آخر ربما يستطيع الفوز بالدوري غير الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعدها نعود للموسم الطبيعي".

وكشف حازم إمام "بالمناسبة ذلك الحل تواجد الموسم الماضي والأندية هي من رفضت وبعد ذلك هم من يشتكون من التأجيلات والإرهاق ويطلبون قيد 30 لاعبا ومع أول ضغط عليهم يطلبون التأجيل".

وأكمل "دورة تحديد البطل ستصبح مثل مباريات الكؤوس وستجعل المباريات قوية أكثر".

وأتم حازم إمام تصريحاته "عامر حسين مقتنع برأيي ووجهة نظري لكن قال لي المشكلة هو رفض الأندية لتلك الفكرة".