"قفة" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

السبت، 26 أغسطس 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

قفة لاعب إنبي

كشف أحمد امين "قفة" مهاجم نادي إنبي حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه.

وانضم قفة لصفوف إنبي الصيف الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وقال قفة عبر اون تايم سبورتس: "تلقيت عرضين من ليبيا ولكن إنبي رفض التفريط في خدماتي. الزمالك تواصل مع وكيلي ولكن إيقاف القيد عرقل الأمور".

وأضاف مهاجم إنبي "سمعت عن رغبة الأهلي في ضمي ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي معي".

وعن المدافع الأصعب أجاب قفة "محمود حمدي الونش هو أصعب مدافع واجهته لتميزه الشديد في الارتقاء والالتحامات وأتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت".

قفة صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم المنصرم مع إنبي في 30 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

وسبق لمهاجم إنبي اللعب ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة ، كما برز مع إيسترن كومباني في الموسم قبل المنصرم.

إنبي أحمد أمين قفة الأهلي الزمالك
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