خبر في الجول – الجونة يتمم اتفاقه مع مدافع إيسترن كومباني
السبت، 26 أغسطس 2023 - 11:02
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي الجونة اتفاقه مع كمال أبو الفتوح مدافع نادي إيسترن كومباني لتدعيم صفوفه.
كمال أبو الفتوح
النادي : الداخلية
وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن أبو الفتوح وقع على عقود انضمامه لنادي الجونة لمدة 3 سنوات.
وسدد نادي الجونة قيمة الصفقة لصالح إيسترن كومباني ليحسم ضم أبو الفتوح.
المدافع صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب في أندية السويس وبتروجت والداخلية وإيسترن كومباني.
وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة.
وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
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