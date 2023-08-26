الأول منذ رونالدو.. بيلينجهام الهداف يقتنص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

واصل جود بيلينجهام الوافد من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف، انطلاقته المذهلة مع ريال مدريد قائدا إياه للفوز على سيلتا فيجو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس بالايدوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 ليحسم الانتصار الثالث على التوالي للملكي.

وبات جود بيلينجهام أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 3 مباريات له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ كريستيانو رونالدو في 2009.

الفوز رفع رصيد الميرينجي إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإسباني حتى الآن، والذي يبحث عن استعادة لقبه بعد خسارة الموسم الماضي أمام الغريم برشلونة.

هدف ملغي وإصابة مؤلمة

سجل سيلتا فيجو سريعا بواسطة يورجن لارسن من متابعة الركنية على يمين الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة الثالثة.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود مخالفة أدت لإعاقة كيبا في بداية اللعبة.

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وفي الدقيقة 14 حاول لارسن مجددا ولكن الكرة اصطدمت بدفاع النادي الملكي.

ولم يستطع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إكمال المباراة بداعي الإصابة، ليحل خوسيلو بدلا منه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23 سدد أوسكار مينجيزا لاعب سيلتا فيجو كرة أخرى اصطدمت بدفاعات الأبيض.

وحاول فيديريكو فالفيردي التسديد في الدقيقة 29 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 33 سدد لارسن مرة ثالثة، ولكن الكرة وصلت سهلة إلى كيبا.

وتلاه إياجو أسباس في الدقيقة 35 بتسديدة أخرى تصدى لها كيبا.

وسجل خوسيلو هدفا في الدقيقة 43، ولكن الراية أوقفته على الفور لتسلل واضح.

فيما كاد جوناثان بامبا لاعب سيلتا فيجو أن يسجل من موقع خطير، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي نهاية الشوط أصيب فرانكو سيرفي لاعب سيلتا فيجو، ليغادر الملعب ويأتي مانو سانشيز بدلا منه.

ركلة ضائعة وإنقاذ

حاول لارسن مجددا برأسية من عرضية بامبا في الدقيقة 52، ولكن أمسك كيبا بالكرة.

وفي الدقيقة 62 سدد فالفيردي كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وأتى الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس بدلا من إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني في الدقيقة 63.

وتحصل رودريجو على ركلة جزاء بعد إعاقة من الحارس إيفان فيار خلال انفراد في الدقيقة 66.

وسدد رودريجو الركلة، ولكن تصدى لها فيار على اليمين في الدقيقة 68.

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وفي الدقيقة 80 حل ناتشو فيرنانديز بدلا من فران جارسيا.

وأخيرا أتى الهدف بتوقيع جود بيلينجهام برأسية، بعد رأسية أخرى من خوسيلو هيأت له الركنية.

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وبذلك يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويتصدر جو بيلينجهام ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.