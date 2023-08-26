في الجول يكشف سبب عدم إكمال طاهر محمد لـ القياسات البدنية

لم ينفذ طاهر محمد طاهر القياسات البدنية بشكل كامل، بعد تعرضه للإصابة في المران الأول لـ الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طاهر رغم تواجده في النادي لم ينفذ القياسات البدنية بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال المران الأول مع الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وفحص الجهاز الطبي للفريق اللاعب، وقرر وضع برنامجا علاجيا لتأهيله.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء الخميس في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا للموسم الجديد.

لاعبو الأهلي يخضعون لقياسات بدنية استعداد للموسم الجديد 🔴🦅 Via: @AlAhly pic.twitter.com/7FQvmWg7IE — FilGoal (@FilGoal) August 25, 2023

وانتظم جميع اللاعبين في المران من بينهم العائدين من الإعارات كريم وليد "نيدفيد" وصلاح محسن من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

كما حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المران.

وأجرى لاعبو الأهلي قياسات بدنية استعدادا للموسم الجديد.

واعتمد المران على تدريبات بدنية مكثفة للاعبين.