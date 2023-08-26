في الجول يكشف سبب عدم إكمال طاهر محمد لـ القياسات البدنية

السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:36

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي

لم ينفذ طاهر محمد طاهر القياسات البدنية بشكل كامل، بعد تعرضه للإصابة في المران الأول لـ الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طاهر رغم تواجده في النادي لم ينفذ القياسات البدنية بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال المران الأول مع الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وفحص الجهاز الطبي للفريق اللاعب، وقرر وضع برنامجا علاجيا لتأهيله.

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وخاض الأهلي مرانه الأول مساء الخميس في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم جميع اللاعبين في المران من بينهم العائدين من الإعارات كريم وليد "نيدفيد" وصلاح محسن من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

كما حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المران.

وأجرى لاعبو الأهلي قياسات بدنية استعدادا للموسم الجديد.

واعتمد المران على تدريبات بدنية مكثفة للاعبين.

الأهلي طاهر محمد طاهر
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