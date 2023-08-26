ثنائية ونقطة أولى في الموسم.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام موناكو
السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:28
كتب : FilGoal
تواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد ثنائية ضد موناكو في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة.
وحصد نانت نقطته الأولى من الموسم بعدما سجل ثنائية في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.
ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).
وإليكم ما قدمه مصطفى محمد في المباراة:
دقائق: 81
أهداف: 2
أهداف متوقعة XG: 0.85
تسديدات: 2
مراوغات صحيحة: 1 من 3
لمس الكرة: 42
تمريرات صحيحة: 17 من 24
فوز بصراعات ثنائية: 3 من 8
فوز بصراعات هوائية: 4 من 5
حصول على أخطاء: 1
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