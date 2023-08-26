ثنائية ونقطة أولى في الموسم.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام موناكو

السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

تواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد ثنائية ضد موناكو في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة.

وحصد نانت نقطته الأولى من الموسم بعدما سجل ثنائية في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022.

ولأول مرة يسجل نانت 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي منذ 15 يناير 2023 ضد مونبييليه.

وإليكم ما قدمه مصطفى محمد في المباراة:

دقائق: 81

أهداف: 2

أهداف متوقعة XG: 0.85

تسديدات: 2

مراوغات صحيحة: 1 من 3

لمس الكرة: 42

تمريرات صحيحة: 17 من 24

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 8

فوز بصراعات هوائية: 4 من 5

حصول على أخطاء: 1

وتصدر موناكو الترتيب برصيد 7 نقاط بشكل مؤقت، فيما حصد نانت نقطته الأولى وارتقى للمركز الثامن عشر..

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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