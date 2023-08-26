ثنائية مصطفى محمد ليست كافية.. موناكو يخطف تعادلا قاتلا أمام نانت

لم تكن ثنائية مصطفى محمد كافية ليحقق نانت فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، موناكو عاد من بعيد وفرض التعادل بنتيجة 3-3 في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة.

سجل أهداف نانت: مصطفى محمد (2) وجيان كاستيليتو، فيما سجل لموناكو: تاكومي مينامينو ووسام بن يدر ومايرون بادو.

ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022.

ولأول مرة يسجل نانت 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي منذ 15 يناير 2023 ضد مونبييليه.

وتصدر موناكو الترتيب برصيد 7 نقاط بشكل مؤقت، فيما حصد نانت نقطته الأولى وارتقى للمركز الثامن عشر..









































وصف المباراة

4 دقائق فقط على بداية اللقاء، وأطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة جزاء لنانت.

انبرى لها مصطفى محمد وسددها على اليسار مسجلا الهدف الأول لنانت والثاني له في الموسم.

بعد 4 دقائق تعرض مصطفى للإصابة عقب التحام هوائي لكن عاد واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

في الدقيقة 15 أضاف جيان تشارلز كاستيليتو، الهدف الثاني برأسية كاميرونية في الشباك موسعا الفارق لتصبح النتيجة 2-0 للكناري.

وقلص الياباني تاكومي مينامينو زميل محمد صلاح السابق في ليفربول النتيجة برأسية بعد عرضية من كايو هنريكي في الدقيقة 27.

وكاد وسام بن يدر أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن ديشامب حارس نانت منعه ببراعة، وانتهى الشوط الأول بتقدم زملاء مصطفى محمد بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني حوّل مصطفى محمد عرضية كوينتين ميرلين من الجهة اليسرى في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لنانت.

هدف جاء في الدقيقة 48 والأول له من لعب مفتوح في الموسم الحالي بعد ثنائية من ركلتي جزاء.

في الدقيقة 58 سجل وسام بن يدر هدفا قلص به الفارق لتصبح النتيجة 3-2.

زاد موناكو من ضغطه وأهدر ألكسندر جولوفين ومينامينو فرصة تسجيل التعادل في الدقائق 68 و73 على الترتيب.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة 81 وعوضه فلوران مولييه.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء في طريقه لنانت، لكن سجل البديل ماريون بادو هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد ثواني من مشاركته كبديل.

وتألق ريمي ديشامب وتصدى لتسديدة قوية من دينيس زكريا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق.