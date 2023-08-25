رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

أبدى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي سعادته لتواجده في المملكة العربية السعودية.

وسجل رونالدو الهاتريك رقم 63 في مسيرته قائدا النصر لتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي الموسم الجاري بعد جولتين دون فوز.

وقال رونالدو عبر الرياضية السعودية: "سعيد بوجودي في السعودية وأحب أن أذكركم بما قلته سابقا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية، وأنا سعيد جدا، وهذا يجعلني أن أقدم المزيد لفريقي".

أخبار متعلقة:
هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية تشكيل النصر - أوتافيو ولابورت أساسيان أمام الفتح لأول مرة.. وغياب الثلاثي الأجنبي النصر يكشف طبيعة إصابة تاليسكا وفوفانا وثنائي الفريق "نعم صحيح".. النصر السعودي يتعاقد مع إيمريك لابورت

وأضاف "مستوانا يتحسن واليوم شاهدنا العمل الجماعي أنا وعبد الرحمن غريب وساديو ماني في خط المقدمة ترجمنا جهود زملائنا".

وسجل رونالدو للموسم الـ 22 على التوالي في مسابقات الدوري بدءا من البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي وصولا للسعودي.

ولأول مرة يسجل رونالدو ويصنع في نفس المباراة بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهاتريك الثالث في مشواره مع النصر في الدوري السعودي، والـ 63 في مسيرته الكروية.

وأصبح النصر ثالث فريق يصل لـ 100 فوز خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهلال 135 والاتحاد 101.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر الفتح
نرشح لكم
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية انتهت الدوري السعودي – الفتح (0) (5) النصر.. انتصار كاسح تشكيل النصر - أوتافيو ولابورت أساسيان أمام الفتح لأول مرة.. وغياب الثلاثي الأجنبي
أخر الأخبار
ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ السيد عطية.. و3 عروض للحارس 2 ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 2 ساعة | السعودية
أوسوريو يحدد مواعيد مباراتي الزمالك الوديتين استعدادا لمواجهة أرتا سولار 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استمرار الجهاز الإداري لفريق الكرة رفقة أوسوريو 2 ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. وهذا موقف المصابين قبل بداية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب