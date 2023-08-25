رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته

أبدى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي سعادته لتواجده في المملكة العربية السعودية.

وسجل رونالدو الهاتريك رقم 63 في مسيرته قائدا النصر لتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي الموسم الجاري بعد جولتين دون فوز.

وقال رونالدو عبر الرياضية السعودية: "سعيد بوجودي في السعودية وأحب أن أذكركم بما قلته سابقا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية، وأنا سعيد جدا، وهذا يجعلني أن أقدم المزيد لفريقي".

وأضاف "مستوانا يتحسن واليوم شاهدنا العمل الجماعي أنا وعبد الرحمن غريب وساديو ماني في خط المقدمة ترجمنا جهود زملائنا".

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وسجل رونالدو للموسم الـ 22 على التوالي في مسابقات الدوري بدءا من البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي وصولا للسعودي.

ولأول مرة يسجل رونالدو ويصنع في نفس المباراة بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهاتريك الثالث في مشواره مع النصر في الدوري السعودي، والـ 63 في مسيرته الكروية.

وأصبح النصر ثالث فريق يصل لـ 100 فوز خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهلال 135 والاتحاد 101.