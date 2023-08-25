هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 23:20

كتب : إسلام أحمد

كريستيانو رونالدو - النصر

صب النصر غضبه على الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وعوض أول خسارتين له في المسابقة بالفوز على الفتح بنتيجة 5-0.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (3) وساديو ماني (2).

وسجل رونالدو للموسم الـ 22 على التوالي في مسابقات الدوري بدءا من البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي وصولا للسعودي.

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ولأول مرة يسجل رونالدو ويصنع في نفس المباراة بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهاتريك الثالث في مشواره مع النصر في الدوري السعودي، والـ 63 في مسيرته الكروية.

وأصبح النصر ثالث فريق يصل لـ 100 فوز خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهلال 135 والاتحاد 101.

التشكيل

بدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد في تشكيل الفريق، وبطبيعة الحال قاد كريستيانو رونالدو هجوم النصر.

وشهدت المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

وعاد نواف العقيدي لحراسة عرين الفريق بعدما جلس بديلا في اللقاء السابق أمام التعاون.

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وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة وظلت كذلك حتى الدقيقة 26، فتألق رينيه حارس الفتح ومنع هدفا لرونالدو.

وفي الدقيقة التالية تمريرة من بروزوفيتش لرونالدو الذي مرر بالكعب من لمسة واحدة صوب ماني المنفرد والذي سجل في الشباك بسهولة.

وبعد 10 دقائق أضاف رونالدو الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من الجهة اليمنى من سلطان الغنام.

ومرت تسديدة عبد الرحمن غريب بجوار القائم في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل رونالدو في الدقيقة 65 الهدف الثاني له والثالث.

انفراد من عبد الرحمن غريب سدد الكرة وتصدى لها الحارس لكن رونالدو تابعها في الشباك.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء سجل ماني برأسية بعد عرضية من عبد الرحمن غريب.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع حول رونالدو عرضية نواف البوشل في الشباك مسجلا الهاتريك الـ 63 في مسيرته ومعلنا فوز النصر الأول في الموسم.

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