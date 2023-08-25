سوزا: عرض الأهلي؟ تشونبوك أخبرني الانتقال ليس ممكنا.. وسأنتظر لـ ديسمبر المقبل

أوضح البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك هيواندي الكوري موقفه من الانتقال لـ الأهلي.

جوستافو سوزا النادي : تشونبوك الأهلي

وشارك سوزا كبديل في مباراة فريقه اليوم الجمعة، أمام دايجون في الجولة 28 من الدوري الكوري الجنوبي.

وقال سوزا في تصريحات صحفية عن انتقاله للأهلي عقب اللقاء: "بالفعل هناك عرض جيد وصل، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا".

وأضاف "للأمانة شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

وأتم "لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضا آخر بشروط جيدة".

وينتهي تعاقد البرازيلي مع تشونبوك الكوري بنهاية العام الجاري في ديسمبر المقبل.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لن ننتظر سوزا بعد الآن، فقد حصل على كل الفرص من جانبنا، والوقت لم يعد في صالحنا".

وأضاف "تم الاتفاق مع مهاجم إفريقي وسيتم تفعيل التعاقد معه في أقرب فرصة، وما يعطلنا هو عدم إمكانية قيده قبل إنهاء ملف إعارة أحمد قندوسي".