سوزا: عرض الأهلي؟ تشونبوك أخبرني الانتقال ليس ممكنا.. وسأنتظر لـ ديسمبر المقبل

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

أوضح البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك هيواندي الكوري موقفه من الانتقال لـ الأهلي.

جوستافو سوزا

النادي : تشونبوك

الأهلي

وشارك سوزا كبديل في مباراة فريقه اليوم الجمعة، أمام دايجون في الجولة 28 من الدوري الكوري الجنوبي.

وقال سوزا في تصريحات صحفية عن انتقاله للأهلي عقب اللقاء: "بالفعل هناك عرض جيد وصل، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا".

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وأضاف "للأمانة شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

وأتم "لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضا آخر بشروط جيدة".

وينتهي تعاقد البرازيلي مع تشونبوك الكوري بنهاية العام الجاري في ديسمبر المقبل.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لن ننتظر سوزا بعد الآن، فقد حصل على كل الفرص من جانبنا، والوقت لم يعد في صالحنا".

وأضاف "تم الاتفاق مع مهاجم إفريقي وسيتم تفعيل التعاقد معه في أقرب فرصة، وما يعطلنا هو عدم إمكانية قيده قبل إنهاء ملف إعارة أحمد قندوسي".

وسبق وأن كشف قال مصدر مقرب من سوزا لـFilGoal.com: "في هذه اللحظة اللاعب ملتزم بالوفاء مع نادي تشونبوك الكوري بعقده الذي ينتهي في ديسمبر 2023".

وبسؤاله عن إمكانية تجديد تعاقده في حالة عدم الانضمام إلى الأهلي رد قائلا: "لا يوجد أي حديث عن تجديد تعاقد سوزا مع ناديه في حالة عدم رحيله إلى الأهلي".

وأشارت التقارير إلى توقف المفاوضات بين الأهلي والنادي الكوري بشأن انتقال سوزا إلى بطل الدوري المصري.

وفي وقت سابق كان الأهلي قريبا من ضم سوزا بعدما اتفق مع نادي تشونبوك الكوري على جميع التفاصيل المالية ومع اللاعب على البنود الشخصية في التعاقد.

وكان انتقال سوزا من ناديه الكوري إلى الأهلي سيكلف خزينة النادي الأحمر 500 ألف دولار.

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع فريق الكوري هذا الموسم 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوستافو سوزا الأهلي تشونبوك الكوري
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