بيراميدز يخوض مرانه الأول في تركيا.. وموعد رفع معدلات اللياقة البدنية
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:42
كتب : بسام أبو بكر
خاض نادي بيراميدز أول مران له في معسكره المقام حاليا بمدينة أنطاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد.
ويخوض بيراميدز معسكرا مغلقا في تركيا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل يخوض خلاله 4 مباريات ودية.
واستمر مران بيراميدز الأول لمدة ساعة ونصف وسط هطول أمطار خفيف.
وقرر الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو رفع الأحمال البدنية بدءا من غدا السبت.
وسيتدرب الفريق صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية.
وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديد وهم محمد رضا "بوبو" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.
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