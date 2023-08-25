بيراميدز يخوض مرانه الأول في تركيا.. وموعد رفع معدلات اللياقة البدنية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:42

كتب : بسام أبو بكر

معسكر بيراميدز في تركيا

خاض نادي بيراميدز أول مران له في معسكره المقام حاليا بمدينة أنطاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز معسكرا مغلقا في تركيا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل يخوض خلاله 4 مباريات ودية.

واستمر مران بيراميدز الأول لمدة ساعة ونصف وسط هطول أمطار خفيف.

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وقرر الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو رفع الأحمال البدنية بدءا من غدا السبت.

وسيتدرب الفريق صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديد وهم محمد رضا "بوبو" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين ببعثة الفريق في تركيا خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء بعض الإجراءات الخاصة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

في الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

في الهجوم: دودو الجباس - فيستون مايلي - فخري لاكاي

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي بطل اللقب.

وتأهل الجيش الرواندي لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز إيابا على جاديتكا الصومالي بنتيجة 2-0.

معسكر بيراميدز في تركيا بيراميدز
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