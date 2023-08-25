انتهت الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. تعادل رغم ثنائية مصطفى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت للمباراة الثالثة على التوالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 86: جوووول التعااااادل... بادو يسجل هدف التعادل

ق 59: جوووول بن يدر يقلص الفارق

ق 48: جووووول الثاااالث.. مصطفى يسجل من جديد بتديدة بعد عرضية أرضية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: ديشامب حارس نانت يمنع هدف التعادل من وسام بن يدر

ق 27: جووول تقليص الفارق من تاكومي مينامينو برأسية

ق 15: جوووووووووول الثااااااني.. كاستيليتو برأسية يسجل الهدف الثاني

ق 5: جووووووووووووول الأووووووووووووول.. مصطفى يسجل من ركلة جزاااااء

بداية اللقاء

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت موناكو
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