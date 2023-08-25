انتهت الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. تعادل رغم ثنائية مصطفى
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت للمباراة الثالثة على التوالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
ق 86: جوووول التعااااادل... بادو يسجل هدف التعادل
ق 59: جوووول بن يدر يقلص الفارق
ق 48: جووووول الثاااالث.. مصطفى يسجل من جديد بتديدة بعد عرضية أرضية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: ديشامب حارس نانت يمنع هدف التعادل من وسام بن يدر
ق 27: جووول تقليص الفارق من تاكومي مينامينو برأسية
ق 15: جوووووووووول الثااااااني.. كاستيليتو برأسية يسجل الهدف الثاني
ق 5: جووووووووووووول الأووووووووووووول.. مصطفى يسجل من ركلة جزاااااء
بداية اللقاء
نرشح لكم
ثنائية ونقطة أولى في الموسم.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام موناكو ثنائية مصطفى محمد ليست كافية.. موناكو يخطف تعادلا قاتلا أمام نانت تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 بمشاركة مرموش.. ليفسكي صوفيا يخطف تعادلا قاتلا ضد فرانكفورت في تمهيدي دوري المؤتمر