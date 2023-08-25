انتهت الدوري الفرنسي - نانت (3) (3) موناكو.. تعادل رغم ثنائية مصطفى

ثنائية ونقطة أولى في الموسم.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام موناكو

ثنائية مصطفى محمد ليست كافية.. موناكو يخطف تعادلا قاتلا أمام نانت

تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو

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