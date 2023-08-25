نهائي البطولة العربية – موعد مباراة الزمالك والكويت.. القناة الناقلة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

ويتأهل البطل لحجز البطاقة الأخيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وتستضيف مدينة القطيف في المملكة منافسات البطولة العربية.

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الزمالك فاز بنتيجة 29-24 على مضر السعودي.

والكويت الكويتي فاز على البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي، وللمرة الخامسة في تاريخه، حيث حقق اللقب مرة وحيدة في 1999.

وتأهل لأول مرة الكويت الكويتي لنهائي المسابقة منذ نسخة 2012 وخسر حينها من الإفريقي التونسي.

وتفوق الكويت الكويتي في أولى مباريات نصف النهائي على البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

موعد المباراة النهائية والقناة الناقلة

تقام المباراة في صالة الأمير نايف الرياضية في مدينة القطيف بالسعودية.

تبدأ المباراة النهائية يوم 27 أغسطس في السابعة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة على قناة الاتحاد العربي لكرة اليد على موقع "يوتيوب" بشكل مباشر.

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