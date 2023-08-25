بازل يبقي محمد دراجر في الدوري السويسري

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد دراجر - مصر

أتم نادي بازل السويسري إجراءات التعاقد مع التونسي محمد دراجر.

محمد دراجر

النادي : نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست
بازل

وانضم الظهير الأيمن الدولي التونسي لصفوف بازل قادما من نوتينجهام فورست.

وأعلن بازل ضم دراجر لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

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دراجر صاحب الـ27 عاما سيعود للدوري السويسري من بوابة بازل بعدما سبق له اللعب بقميص لوزيرن.

وانضم دراجر من أولمبياكوس اليوناني إلى نوتينجهام فورست في صيف 2021 وتم إعارته مباشرة إلى لوزيرن.

وسبق لدراجر اللعب في صفوف فرايبورج بالدوري الألماني قبل الانتقال إلى أولمبياكوس.

وعلى المستوى الدولي لعب دراجر 38 مباراة مع منتخب تونس وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

محمد دراجر نوتينجام فورست بازل
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