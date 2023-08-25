بازل يبقي محمد دراجر في الدوري السويسري

أتم نادي بازل السويسري إجراءات التعاقد مع التونسي محمد دراجر.

وانضم الظهير الأيمن الدولي التونسي لصفوف بازل قادما من نوتينجهام فورست.

وأعلن بازل ضم دراجر لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

دراجر صاحب الـ27 عاما سيعود للدوري السويسري من بوابة بازل بعدما سبق له اللعب بقميص لوزيرن.

🔴🔵 Sali Mo ✍️ Mohamed Dräger wechselt per sofort vom englischen Premier League Club Nottingham Forest zum FCB. Der 27-jährige Aussenverteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ und erhält die Rückennummer 6️⃣. Wir heissen dich herzlich willkommen… pic.twitter.com/O48wfZaQzI — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 25, 2023

وانضم دراجر من أولمبياكوس اليوناني إلى نوتينجهام فورست في صيف 2021 وتم إعارته مباشرة إلى لوزيرن.

وسبق لدراجر اللعب في صفوف فرايبورج بالدوري الألماني قبل الانتقال إلى أولمبياكوس.

وعلى المستوى الدولي لعب دراجر 38 مباراة مع منتخب تونس وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.