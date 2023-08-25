تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو

يبدأ مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت في مواجهة موناكو للجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

المهاجم الدولي المصري بدأ للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي، بعدما سجل في الجولة الأولى ضد تولوز من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: كوكو – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – نيكولا بالوا

الوسط: ميرلين – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

الهجوم: عبد القادر بامبا – مصطفى محمد – موسيس سيمون

ويأمل نانت في تحقيق الفوز الأول له في الموسم بعدما خسر من تولوز وليل في الجولتين الأولى والثانية.