تشكيل ريال مدريد - كيبا أساسي لأول مرة.. واستمرار مودريتش على الدكة أمام سيلتا فيجو

يشارك كيبا أريازابالاجا للمرة الأولى بشكل أساسي مع ريال مدريد خلال مواجهة سيلتا فيجو.

ويلعب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

فيما استمر لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التولي.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: داني كاربخال – دافيد ألابا – أنتوني رودريجر – فران جارسيا

الوسط: إدوارد كامافينجا– جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

وعلى دكة البدلاء:لونين – فران جونزاليس – ناتشو – لوكا مودريتش – توني كروس– خوسليو – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – نيكو باز.