انتهت الدوري السعودي – الفتح (0) (5) النصر.. انتصار كاسح

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الفتح ضد النصر في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت بشكل أساسي لأول مرة مع النصر عقب إتمام الانتقال.

وتشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

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وعاد نواف العقيدي لحراسة عرين الفريق بعدما جلس بديلا في اللقاء السابق أمام التعاون.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووووووول رونالدو يسجل الهدف الثالث له والخامس للنصر

ق 80: جوووووول ماني يسجل الهدف الرابع برأسية

ق 56: جووول رونالدو يسجل الهدف الثاني والثالث بعد متابعة لتسديدة مرتدة من يد حارس الفتح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووووووول الثااااااااااااني.. كريستيانو رونالدو برأسية يسجل الهدف الثاني

ق 27: جوووووووووول أووووووووووول.. تمريرة من بروزوفيتش لرونالدو الذي يمرر بالكعب لماني والأول في الشباك.

ق 25: رينيه حارس الفتح يمنع هدفا لرونالدو

بداية اللقاء

النصر الفتح الدوري السعودي
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