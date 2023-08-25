في حضور بيريرا.. عصام عبد الفتاح يحاضر الحكام في معسكر النخبة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 20:24

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

فيتور بيريرا - عصام عبد الفتاح

انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في منطقة التجمع الأول.

ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح المحاضر الدولي من فيفا، ورئيس لجنة الحكام السابق.

وألقى عبد الفتاح محاضرته في حضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي.

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ويستمر المعسكر من اليوم وحتى يوم الإثنين 28 أغسطس.

وتتخلل المعسكر اختبارات في قانون كرة القدم، واختبارات للياقة البدنية.

عصام عبد الفتاح فيتور بيريرا معسكر حكام النخبة
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