في حضور بيريرا.. عصام عبد الفتاح يحاضر الحكام في معسكر النخبة
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 20:24
كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر
انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في منطقة التجمع الأول.
ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح المحاضر الدولي من فيفا، ورئيس لجنة الحكام السابق.
وألقى عبد الفتاح محاضرته في حضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي.
ويستمر المعسكر من اليوم وحتى يوم الإثنين 28 أغسطس.
وتتخلل المعسكر اختبارات في قانون كرة القدم، واختبارات للياقة البدنية.
نرشح لكم
مصدر من سموحة لـ في الجول: أجايي ليس له مستحقات.. وهذا موقفنا من نشر العقد 4 أسباب.. في الجول يكشف تفاصيل شكوى أجايي ضد سموحة أمام فيفا والاتحاد المصري مصدر مقرب من عمار حمدي لـ في الجول: لا يشعر بالراحة ويريد اللعب مع شوقي غريب خبر في الجول - اجتاز الاختبار وتحددت مدة العقد.. المصري يتم اتفاقه مع الجامبي درامي الزمالك يكشف إقامة معسكرات مغلقة لـ الناشئين.. وموعد الإعلان عن تشكيلات الأجهزة الفنية رئيس النجم الساحلي لـ في الجول: المصري الأكثر جدية لضم جاك إمبي.. سأحترم كلمتي معه بتواجد درامي وفخر الدين.. المصري يعلن خوض 4 وديات في معسكره بالمغرب تواجد الصفقات.. بيراميدز يعلن قائمته المسافرة لمعسكر تركيا