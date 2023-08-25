تشكيل النصر - أوتافيو ولابورت أساسيان أمام الفتح لأول مرة.. وغياب الثلاثي الأجنبي
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
يبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد في تشكيل الفريق في مواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وانضم أوتافيو ولابورت خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.
وبطبيعة الحال يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر.
وتشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.
وعاد نواف العقيدي لحراسة عرين الفريق بعدما جلس بديلا في اللقاء السابق أمام التعاون.
وجاء تشكيل النصر:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان
الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش
الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني
قائمة الفريق الرسمية للمباراة تصـل! 🤩
بالتوفيق لنجومنا 💛
#النصر_الفتح | #AlNassrAlFateh pic.twitter.com/OmM30Nhds1— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 25, 2023
ويأمل النصر في تحقيق فوزه الأول بالموسم بعدما خسر في أول جولتين، حيث يحتل المركز قبل الأخير.
فيما حقق الفتح 4 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.