تشكيل النصر - أوتافيو ولابورت أساسيان أمام الفتح لأول مرة.. وغياب الثلاثي الأجنبي

يبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد في تشكيل الفريق في مواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وانضم أوتافيو ولابورت خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.

وبطبيعة الحال يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر.

وتشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

وعاد نواف العقيدي لحراسة عرين الفريق بعدما جلس بديلا في اللقاء السابق أمام التعاون.

وجاء تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويأمل النصر في تحقيق فوزه الأول بالموسم بعدما خسر في أول جولتين، حيث يحتل المركز قبل الأخير.

فيما حقق الفتح 4 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.