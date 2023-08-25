فنربخشة يتعاقد مع الكرواتي ليفاكوفيتش

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

دومينيك ليفاكوفيتش

أتم فنربخشة إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وانضم ليفاكوفيتش لصفوف فنربخشة خلال هذا الصيف قادما من دينامو زغرب.

وأعلن النادي التركي تعاقده مع ليفاكوفيتش مقابل 6.600 مليون يورو + 950 ألف يورو كمكافآت.

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ووقع حارس منتخب كرواتيا على عقود انضمامه لفنربخشة حنى صيف 2028.

صاحب الـ28 عاما تألق في كأس العالم 2022 مع المنتخب الكرواتي وقاد الفريق للتتويج بالميدالية البرونزية.

ولعب ليفاكوفيتش 290 مباراة مع دينامو زغرب واستقبلت شباكه 233 فيما حافظ عليها في 135.

ونجح فنربخشة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، أبرزها: المهاجم البوسني إدين دجيكو والجناح التركي جنكيز أوندير والصربي دوشان تاديتش، كما ضم المدافع المصري الشاب عمر فايد.

دومينيك ليفاكوفيتش فنربخشة منتخب كرواتيا
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