4 أسباب.. في الجول يكشف تفاصيل شكوى أجايي ضد سموحة أمام فيفا والاتحاد المصري

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.