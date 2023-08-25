انتهت البطولة العربية لكرة يد – الزمالك (29) - (24) مضر السعودي.. إلى النهائي

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ومضر السعودي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الكويت الكويتي الذي تفوق على البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

وسيتأهل بطل المسابقة للمشاركة في بطولة سوبر جلوب، كأس العالم للأندية 2023.

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بإمكانك مشاهدة المباراة من البث المباشر للاتحاد العربي، من هنـــــــــــا:

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نهاية اللقاء.. الزمالك إلى النهائي مقابل 29-24.

ق 25: 27-21 للزمالك

ق 20: 25-19 للزمالك

ق15: 20-17 للزمالك

ق9: مضر يقلص الفارق 15-17.. التقدم لصالح الأبيض

ق 4: الزمالك 15-12 مضر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. تقدم الزمالك 13-7

ق 28: 11-7 للزمالك

ق 21: الفارق 4 للأبيض.. 10-6

ق 18: مضر يقلص الفارق 7-6

ق 15: الزمالك يواصل تقدمه 7-4

ق 9: الزمالك يعزز تقدمه 5-2

ق 5: تقدم الزمالك بنتيجة 3-2

بداية اللقاء

الزمالك كرة يد البطولة العربية لكرة اليد
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