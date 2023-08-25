رومانو: تيرني إلى ريال سوسيداد معارا من أرسنال

توصل ريال سوسيداد إلى اتفاق مع أرسنال بشأن الحصول على خدمات كيران تيرني.

ويلعب تيرني في صفوف أرسنال منذ صيف 2019 قادما من سيلتيك الأسكتلندي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت، فإن سيسافر غدا السبت إلى إسبانيا من أجل الانضمام إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة من أرسنال.

تيرني كان قريبا من الانتقال لصفوف نيوكاسل يونياتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في وقت سابق أن نيوكاسل حدد مبلغ 30 مليون استريلي لضم تيرني من أرسنال لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح.

الظهير الأيسر صاحب الـ26 عاما لعب مع أرسنال 124 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 14 بجميع المسابقات.

وخرج تيرني من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال رغم البداية الجيدة للأسكتلندي مع المدفعجية.