تقرير: اتحاد جدة يتفق مبدئيا مع قائد بالميراس

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

جوستافو جوميز - باراجواي - بيرو - كوبا أمريكا 2021

اتفق نادي اتحاد جدة السعودي بشكل مبدئي مع بالميراس البرازيلي بشأن قائده جوستافو جوميز.

ويرغب الاتحاد في ضم مدافع أجنبي لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب قنوات "الكاس" القطرية فإن اتحاد جدة توصل لاتفاق مبدئي مع نادي بالميراس البرازيلي من أجل الظفر بخدمات الدولي البارجوياني جوستافو جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت التقارير أن الاتحاد سيكثف مفاوضاته مع بالميراس لضم جوستافو بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وسبق لجوميز اللعب بقميص ميلان وانضم لصفوف بالميراس في صيف 2018.

وخاض جوميز 253 مباراة مع بالميراس وسجل 32 هدفا وصنع 7 آخرين.

جوميز صاحب الـ 30 عاما كان ضمن اهتمامات النصر خلال هذا الصيف ولكن لم يتم التوصل على اتفاق.

واتجه النصر للتعاقد مع أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي لحل أزمته الدفاعية.

في المقابل فشل الاتحاد في صراعه مع الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي مدافع الشباب المنضم حديثا للزعيم.

ويسعى الاتحاد لحسم 3 صفقات جديدة خلال هذا الصيف في مراكز: حراسة المرمى وقلب الدفاع والجناح.

وتعاقد الاتحاد خلال هذا الصيف مع كل من: كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجواو فيليبي جوتا وصالح العمري.

جوستافو جوميز اتحاد جدة الدوري السعودي
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