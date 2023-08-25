خبر في الجول - اجتاز الاختبار وتحددت مدة العقد.. المصري يتم اتفاقه مع الجامبي درامي

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 18:26

كتب : عمرو نبيل

كاجالي درامي - منتخب جامبيا للشباب

يستعد النادي المصري للإعلان عن حسم صفقة جديدة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي المصري قد أتموا الاتفاق مع الجامبي كاجالي درامي عقب خضوعه للاختبار لمدة يومين مع الفريق.

واتفق الطرفان على عقد مدته 4 سنوات.

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ويأتي درامي قادما من أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، وهو لاعب منتخب جامبيا للشباب.

وسيسافر درامي مع بعثة الفريق البورسعيدي إلى مراكش في المغرب لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ولا يحتاج اللاعب الجامبي لتأشيرة للسفر، حيث لا يحتاج الجامبيون للحصول على تأشيرة لدخول المغرب.

وأعلن المصري خوضه لأربع وديات خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي سيقام في المغرب.

وستغادر بعثة المصري إلى المغرب في الثامنة من مساء اليوم الجمعة من مطار برج العرب متوجهة إلى الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لأسبوعين في مدينة مراكش.

وتضم البعثة 35 فردا بينهم 23 لاعبا.

ومن المقرر أن يحصل أحمد أيمن منصور على إذن السفر ويلحق بالبعثة.

أيضا سيسافر التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز السابق، بعد إتمام اتفاقه مع النادي البورسعيدي.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما حصل على وصافة كأس رابطة الأندية بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر.

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