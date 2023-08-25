سكاي: قدوس إلى وست هام.. تفاصيل الصفقة ومدة العقد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

محمد قدوس - أياكس

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن توصل وست هام يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لضم اللاعب الغاني محمد قدوس.

وبحسب المصدر ذاته فإن قيمة الصفقة ستكون 38 مليون جنيه استرليني (44.5 مليون يورو) بما يشمل الإضافات.

وسيدفع وست هام 41.5 مليون يورو أولا، بينما يتعلق بقية المبلغ (3 ملايين) بإضافات مرتبطة بالأداء.

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ويتواجد تيم ستايدتين المدير التقني لنادي وست هام في بلغاريا مع قدوس بحسب سكاي.

ومن المنتظر أن يطير الثنائي إلى لندن غدا -السبت- لإجراء الكشف الطبي.

وتم الاتفاق على الشروط الشخصية في عقد مدته 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام سادس.

وسبق وأن ذكر ديفيد أورنستين الصحفي في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن وست هام قدم عرضا لأياكس يصل لـ41 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

كما أن هناك نسبة 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وكان برايتون يرغب في ضم قدوس مقابل 40 مليون يورو لكن استطاع وست هام التفوق على عرض منافسه.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع قبول أياكس للعرض وأن اللاعب الغاني سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد تعاقده مع أياكس حتى صيف عام 2025.

وسجل قدوس الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

محمد قدوس الدوري الإنجليزي وست هام أياكس
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