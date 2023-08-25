خبر في الجول - الأهلي يتسلم مكافأة دوري أبطال إفريقيا.. قيمة المبلغ وخصم الغرامات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بدوري الأبطال

وصلت قيمة مكافآت النادي الأهلي عن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والتي توج بها بالفعل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تسلم أكثر من 3 ملايين دولار، بعد خصم الغرامات الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال مشوار البطولة.

ويحصل الفائز بمقتضى التعديلات الأخيرة على 4 ملايين دولار كمكافأة للتتويج.

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وتوج الأهلي باللقب للمرة الـ 11 في تاريخه بالفوز على الوداد المغربي في النهائي 3-2 بمجموع المباراتين.

وكان الأهلي قد تخطى الترجي التونسي في نصف النهائي، وقبله الرجاء المغربي في ربع النهائي.

وفي دور المجموعات تأهل الأهلي بالمركز الثاني وراء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، على حساب الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وفي الدور التمهيدي تغلب الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي.

ووصل الأهلي إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي، حيث فاز بنهائي 2020 على حساب الزمالك و2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما خسر نهائي 2022 أمام الوداد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا كاف
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