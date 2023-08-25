سلة - فارق 26 نقطة..مصر تبدأ مشوارها في كأس العالم بالخسارة من ليتوانيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

افتتح منتخب مصر مشواره في منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من ليتوانيا.

وخسر منتخب مصر من ليتوانيا بنتيجة 93- 67 أي بفارق 26 نقطة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ليتوانيا ومونتينيجرو والمكسيك.

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وانتهت نتيجة الربع الأول من مباراة مصر وليتوانيا بنتيجة 26-12.

وفي الربع الثاني حافظ منتخب ليتوانيا على تفوقه وأنهاه بنتيجة 46-34.

وانتهت نتيجة الربع الثالث من المباراة باستمرار تفوق منتخب ليتوانيا بنتيجة 70-53.

واتسع الفارق في الربع الرابع والأخير من المباراة، إذ وصل إلى 26 نقطة لينهي منتخب ليتوانيا المباراة بنتيجة 93-67.

وعاد المنتخب المصري مجددا إلى المونديال بعد غياب تسع سنوات، إذ غابت مصر عن نسخة 2019.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه.

جدول مصر

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ليتوانيا ومونتينيجرو والمكسيك.

ويلعب الفراعنة مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الجمعة إلى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

وجاء جدول مباريات المنتخب كالآتي:

مصر × ليتوانيا (الجمعة 25 أغسطس الساعة 3:30 عصرا)

مصر × مونتينجرو (الأحد 27 أغسطس الساعة 11:45 صباحا)

مصر × المكسيك (الثلاثاء 29 أغسطس الساعة 11:45 صباحا)

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