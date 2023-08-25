رئيس النجم الساحلي لـ في الجول: المصري الأكثر جدية لضم جاك إمبي.. سأحترم كلمتي معه

كشف عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي عن توصل المصري لمفاوضات مع ناديه لضم لاعب خط وسط الفريق، الكاميروني جاك إمبي.

وقال رئيس النجم الساحلي لـFilGoal.com اليوم الجمعة: المصري الأكثر جدية في المفاوضات للحصول على اللاعب جاك إمبي، كان هناك مفاوضات من أندية أخرى وتفاصيل صغيرة تفصل الانتقال".

وأكمل "تواصل معي كامل أبو علي رئيس المصري وسأحترم كلمتي معه لإتمام المفاوضات".

وأردف "تم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية ويتبقى فقط تفاصيل خاصة باللاعب مع المصري".

وأتم عثمان جنيح حديثه "وسيتم وضع بند لنسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، وبعد مباراتنا غدا ضد القسنطيني الجزائري في دوري أبطال إفريقيا سيتم حسم الصفقة".

اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في كانون ياوندي الكاميروني وانتقل إلى النجم الساحلي في 2020.

وخاض جاك إمبي مع النجم الساحلي 79 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

ويستطيع جاك إمبي اللعب كلاعب خط وسط دفاعي أو قلب دفاع.