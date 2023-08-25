القصة مستمرة.. برشلونة يجدد عقد تير شتيجن حتى 2028

أتم برشلونة إجراءات تجديد عقد الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد تير شتيجن مع برشلونة في صيف 2025.

وأعلن برشلونة تجديد عقد تير شتيجن حتى 30 يونيو 2028.

وتضمن عقد تير شتيجن الجديد مع برشلونة شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 pic.twitter.com/hzvoG9XpWK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023

الحارس صاحب الـ 31 عاما انضم لبرشلونة في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وخاض تير شتيجن 379 مباراة مع برشلونة واستقبلت شباكه 368 هدفا فيما حافظ عليها خلال 159 مباراة كاملة.

وحقق تير شتيجن 13 لقبا مع برشلونة أبرزهم 5 ألقاب للدوري الإسباني ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا.