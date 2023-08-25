المصري يعلن خوض 4 وديات في معسكره بالمغرب

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

المصري ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن المصري خوضه لأربع وديات خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي سيقام في المغرب.

وستغادر بعثة المصري إلى المغرب في الثامنة من مساء اليوم الجمعة من مطار برج العرب متوجهة إلى الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لأسبوعين في مدينة مراكش.

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وتضم البعثة 35 فردا بينهم 23 لاعبا.

ومن المقرر أن يحصل أحمد أيمن منصور على إذن السفر ويلحق بالبعثة.

أما الجامبي كاجالي درامي وفخر الدين بن يوسف فسوف يتممان التعاقد ويلتحقان بالبعثة كذلك.

وأوضح المصري أنه سيخوض أربع وديات أيام 29 أغسطس الجاري و3 و4 و8 سبتمبر المقبل.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما حصل على وصافة كأس رابطة الأندية بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر.

المصري
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