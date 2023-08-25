انتهت كأس العالم للسلة - مصر (67) - (93) ليتوانيا.. فارق 26 نقطة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر سلة

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كاس العالم لكرة السلة بمواجهة قوية أمام ليتوانيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وليتوانيا في كأس العالم لكرة السلة.

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نهاية المباراة

الربع الرابع

مصر 67-97 ليتوانيا

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الربع الثالث

مصر 53-70 ليتوانيا

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الربع الثاني

مصر 34- 46 ليتوانيا

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الربع الأول

مصر 12 - 26 ليتوانيا

انطلاق المباراة

كأس العالم لكرة السلة منتخب مصر لكرة السلة
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