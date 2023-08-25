انتهت كأس العالم للسلة - مصر (67) - (93) ليتوانيا.. فارق 26 نقطة
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 15:07
كتب : FilGoal
يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كاس العالم لكرة السلة بمواجهة قوية أمام ليتوانيا.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وليتوانيا في كأس العالم لكرة السلة.
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نهاية المباراة
الربع الرابع
مصر 67-97 ليتوانيا
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الربع الثالث
مصر 53-70 ليتوانيا
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الربع الثاني
مصر 34- 46 ليتوانيا
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الربع الأول
مصر 12 - 26 ليتوانيا
انطلاق المباراة
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