البدري لـ في الجول: سأخوض معسكر الزوراء التحضيري ومباريات ودية في القاهرة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 11:32

كتب : عمرو نبيل

حسام البدري

كشف حسام البدري المدير الفني للزوراء العراقي عن نيته اصطحاب فريقه إلى القاهرة لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وقال البدري لـFilGoal.com: "سأسافر اليوم إلى العراق لأبدأ الجزء الأول من المعسكر التحضيري للموسم الجديد".

وأكمل "بعد ذلك سأعود إلى القاهرة رفقة الفريق للدخول في معسكر مغلق".

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وأضاف "سيتخلل المعسكر مباريات ودية متدرجة المستوى".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن تشكيل الجهاز جاء كالتالي:

أحمد صديق - المدرب العام

هادي سعيد - محلل الأداء

محمد مصطفى - المعد البدني

فيما اعتذر حسن مصطفى عن عدم التواجد ضمن الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة.

وأعلن نادي الزوراء العراقي، تعيين حسام البدري كمدرب جديد للفريق.

حسام البدري سبق وقاد فرق المريخ السوداني، والأهلي طرابلس، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي خارج مصر.

وستكون محطة الزوراء في العراق هي الأولى للبدري خارج قارة إفريقيا.

الزوراء أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري العراقي الممتاز، فيما حقق لقب الدوري لأخر مرة موسم 2017/2018.

وكانت محطة البدري الأخيرة رفقة الصفاقسي التونسي، إذ قدم استقالته بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

البدري الزوراء
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