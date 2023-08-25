تواجد الصفقات.. بيراميدز يعلن قائمته المسافرة لمعسكر تركيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى تركيا للدخول في معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق معسكر بيراميدز بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديد وهم محمد رضا "بوبو" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وفيستون مايلي.

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ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين ببعثة الفريق في تركيا خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء بعض الإجراءات الخاصة.

وجاءت القائمة كالتالي:

فيحراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

في الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

في الهجوم: دودو الجباس - فيستون مايلي - فخري لاكاي

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي بطل اللقب.

وتأهل الجيش الرواندي لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز إيابا على جاديتكا الصومالي بنتيجة 2-0.

بيراميدز
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